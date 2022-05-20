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Нацгвардія показала відео знищення російських танків на Луганщині

Світлана КізіловаП'ятниця, 20 травня 2022, 20:23
Нацгвардія показала відео знищення російських танків на Луганщині
Скрин з відео

Артилеристи Національної гвардії спільно з 24-ю ОМБр продовжують ліквідовуватии російських загарбників і їх техніку на сході України.

Джерело: НГУ

Деталі: У новому відео показано, як артилеристи Бригади швидкого реагування Нацгвардії України і 24 ОМБр імені короля Данила Збройних Сил "випарували" 2 російські танки на Луганщині.

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Теми: війнаЛуганська областьНацгвардія
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