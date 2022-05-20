Нацгвардія показала відео знищення російських танків на Луганщині
П'ятниця, 20 травня 2022, 20:23
Артилеристи Національної гвардії спільно з 24-ю ОМБр продовжують ліквідовуватии російських загарбників і їх техніку на сході України.
Джерело: НГУ
Деталі: У новому відео показано, як артилеристи Бригади швидкого реагування Нацгвардії України і 24 ОМБр імені короля Данила Збройних Сил "випарували" 2 російські танки на Луганщині.
Дослівно: "Влучність і професіоналізм - береже снаряди і наближає до перемоги. Сильні разом!"
Артилеристи Бригади швидкого реагування НГУ і 24-ї ОМБр імені короля Данила ЗСУ знищили російські танки на Луганщині https://t.co/f1QoWc72e8 pic.twitter.com/8bCmlwOtnS— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 20, 2022
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