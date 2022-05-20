Нацгвардия показала видео уничтожения российских танков на Луганщине
Пятница, 20 мая 2022, 20:23
Артиллеристы Национальной гвардии совместно с 24 ОМБр продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на востоке Украины.
Источник: НГУ
Детали: В новом видео показано, как артиллеристы Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины и 24 ОМБр имени короля Даниила Вооруженных Сил "испарили" 2 российских танка в Луганской области.
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Дословно: "Меткость и профессионализм - бережет снаряды и приближает к победе. Сильны вместе!"
Артилеристи Бригади швидкого реагування НГУ і 24-ї ОМБр імені короля Данила ЗСУ знищили російські танки на Луганщині https://t.co/f1QoWc72e8 pic.twitter.com/8bCmlwOtnS— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 20, 2022
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