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Нацгвардия показала видео уничтожения российских танков на Луганщине

Светлана КизиловаПятница, 20 мая 2022, 20:23
Скрин с видео

Артиллеристы Национальной гвардии совместно с 24 ОМБр продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на востоке Украины.

Источник: НГУ

Детали: В новом видео показано, как артиллеристы Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины и 24 ОМБр имени короля Даниила Вооруженных Сил "испарили" 2 российских танка в Луганской области.

Дословно: "Меткость и профессионализм - бережет снаряды и приближает к победе. Сильны вместе!"

Темы: войнаЛуганская областьНацгвардия
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