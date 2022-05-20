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Німеччина домовилась про співпрацю з Катаром, відмовляючись від енергоносіїв РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 20:34

Німеччина та Катар у п’ятницю підписали угоду про поглиблення співпраці в галузі енергетики у той час, як Берлін прагне диверсифікувати свої поставки природного газу та відмовитися від використання російського газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на пресконференції разом із еміром Катару, що підписана угода відкриває безліч можливостей для успішної співпраці. 

Він зазначив, що Катар також "має величезний потенціал для відновлюваних джерел енергії та виробництва водню".

Німеччина планує побудувати два термінали зрідженого газу для доставки газу від таких постачальників, як Катар.

Партнерська угода передбачає регулярні зустрічі між представниками влади обох країн і створює робочу групу, зосереджену на розвитку торгових відносин у сфері зрідженого природного газу та водню, а також групу, присвячену відновлюваній енергетиці.

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані зазачив, що "все, що ми можемо забезпечити для енергетичної безпеки в Європі навіть у цей період, ми подбаємо про те, щоб ми могли це забезпечити". 

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Він не надава жодних цифр щодо досягнутих домовленостей.

Як повідомлялося, Німеччина планує припинити імпорт російської нафти на кінець року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.

Однак влада Німеччини наполягає, що поки не може дозволити собі повністю припинити купувати газ у Росії.

Теми: НімеччинаРосіягазнафта
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