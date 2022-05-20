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Германия договорилась о сотрудничестве с Катаром, отказываясь от энергоносителей РФ

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 20:34

Германия и Катар в пятницу подписали соглашение об углублении сотрудничества в области энергетики, в то время как Берлин стремится диверсифицировать свои поставки природного газа и отказаться от использования российского газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции вместе с эмиром Катара, что подписанное соглашение открывает множество возможностей для успешного сотрудничества.

Он отметил, что Катар также "имеет огромный потенциал для возобновляемых источников энергии и производства водорода".

Германия планирует построить два терминала сжиженного газа для доставки газа от таких поставщиков, как Катар.

Партнерское соглашение предусматривает регулярные встречи между представителями власти обеих стран и создает рабочую группу, сосредоточенную на развитии торговых отношений в сфере сжиженного газа и водорода, а также группу, посвященную возобновляемой энергетике.

Эмир Катару шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что "все, что мы можем обеспечить для энергетической безопасности в Европе даже в этот период, мы позаботимся о том, чтобы мы могли это обеспечить".

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Он не давал никаких цифр относительно достигнутых договоренностей.

Как сообщалось, Германия планирует прекратить импорт российской нефти на конец года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакета санкций.

Однако власти Германии настаивают, что пока не могут позволить себе полностью прекратить покупать газ у России.

Темы: ГерманияРосcиягазнефть
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