Германия договорилась о сотрудничестве с Катаром, отказываясь от энергоносителей РФ

Германия и Катар в пятницу подписали соглашение об углублении сотрудничества в области энергетики, в то время как Берлин стремится диверсифицировать свои поставки природного газа и отказаться от использования российского газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции вместе с эмиром Катара, что подписанное соглашение открывает множество возможностей для успешного сотрудничества.

Он отметил, что Катар также "имеет огромный потенциал для возобновляемых источников энергии и производства водорода".

Германия планирует построить два терминала сжиженного газа для доставки газа от таких поставщиков, как Катар.

Партнерское соглашение предусматривает регулярные встречи между представителями власти обеих стран и создает рабочую группу, сосредоточенную на развитии торговых отношений в сфере сжиженного газа и водорода, а также группу, посвященную возобновляемой энергетике.

Эмир Катару шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что "все, что мы можем обеспечить для энергетической безопасности в Европе даже в этот период, мы позаботимся о том, чтобы мы могли это обеспечить".

ВИДЕО ДНЯ

Он не давал никаких цифр относительно достигнутых договоренностей.

Как сообщалось, Германия планирует прекратить импорт российской нефти на конец года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакета санкций.

Однако власти Германии настаивают, что пока не могут позволить себе полностью прекратить покупать газ у России.