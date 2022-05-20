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ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 21:20
ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP
Patriot antiaircraft missiles, фото gettyimages

За даними видання The Washington Post, у схваленому напередодні пакеті допомоги від США на суму $40 млрд передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це йдеться у публікації видання у четвер, пише "Європейська правда".

"Законопроєкт, схвалений у четвер 86 ​​голосами проти 11, передбачає загальну військову допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів, яка, як очікується, профінансує передачу передових систем озброєння, таких як ЗРК Patriot та далекобійна артилерія", - сказано у матеріалі.

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Видання відзначає, що до законопроєкту також включено понад 8 мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже 5 мільярдів доларів у вигляді глобальної продовольчої допомоги для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад 1 мільярд доларів у вигляді сукупної підтримки біженців.

Україна неодноразово, ще від часів до вторгнення, просила США про надання систем Patriot, а після 24 лютого 2022 року цей запит став одним з основних (наряду з літаками та танками), однак досі він не був задоволений.

Більшість членів Сенату США у четвер остаточно підтримали виділення допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів.

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Законопроєкт ще має підписати президент Джо Байден.

Довідково: ЗРК "Петріот" складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

Теми: СШАзброяУкраїнавійна
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