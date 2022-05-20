Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 21:20
ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP
Patriot antiaircraft missiles, фото gettyimages

По данным издания The Washington Post, в одобренном накануне пакете помощи от США на сумму $40 млрд предусмотрена передача Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом говорится в публикации издания в четверг, пишет "Европейская правда".

"Законопроект, одобренный в четверг 86 голосами против 11, предусматривает всеобщую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения, таких как ЗРК Patriot и дальнобойная артиллерия", - сказано в материале.

Реклама:

Издание отмечает, что в законопроект также включено более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.

Украина неоднократно, еще со времен до вторжения, просила США о предоставлении систем Patriot, а после 24 февраля 2022 года этот запрос стал одним из основных (наряду с самолетами и танками), однако до сих пор он не был удовлетворен.

Большинство членов Сената США в четверг окончательно поддержали выделение помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Законопроект еще предстоит подписать президенту Джо Байдену.

Справка: ЗРК "Пэтриот" состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Темы: СШАоружиеУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: