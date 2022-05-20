ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

По данным издания The Washington Post, в одобренном накануне пакете помощи от США на сумму $40 млрд предусмотрена передача Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом говорится в публикации издания в четверг, пишет "Европейская правда".

"Законопроект, одобренный в четверг 86 голосами против 11, предусматривает всеобщую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения, таких как ЗРК Patriot и дальнобойная артиллерия", - сказано в материале.

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Издание отмечает, что в законопроект также включено более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.

Украина неоднократно, еще со времен до вторжения, просила США о предоставлении систем Patriot, а после 24 февраля 2022 года этот запрос стал одним из основных (наряду с самолетами и танками), однако до сих пор он не был удовлетворен.

Большинство членов Сената США в четверг окончательно поддержали выделение помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.

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Законопроект еще предстоит подписать президенту Джо Байдену.

Справка: ЗРК "Пэтриот" состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.