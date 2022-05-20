Зеленський пропонує механізм компенсації Україні збитків від війни

Україна пропонує міжнародним партнерам підписати багатосторонній договір, який передбачатиме конфіскацію російських коштів і майна на території інших держав для компенсації збитків, нанесених РФ в ході війни в Україні.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію цих втрат.

На основі такого договору російські кошти і майно, які знаходяться в юрисдикціях держав-партнерів, мають бути арештовані або заморожені, конфісковані, а потім направлені у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

Це буде точно справедливо, і Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряду, які вона випустила по нам.

Ми пропонуємо нашим партнерам стати засновниками такого фонду, а також учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядає позови, звернення як фізичних, так і юридичних осіб".

Деталі: Президент зазначив, що виконання цього завдання не буде простим, але вже почалася дискусія про необхідність такої компенсації за рахунок російських активів.

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"Починаємо такий спеціальний діалог з нашими партнерами, щоб агресор відчував, що війна здатна нанести максимальні збитки не комусь іншому, а саме тому, хто пішов з нею до сусіда", - сказав Зеленський.

"Російські гроші в якості компенсації мають дійти до кожної людини, кожної родини, бізнесу, які постраждали. Звісно, російська держава не визнає навіть того, що вона є агресором, але її визнання і не потрібно", - зазначив президент.

Що передувало: За даними проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента, станом на 18 травня сума завданих інфраструктурі України збитків в ході розв’язаної Росією війни сягнула 97,4 млрд дол.