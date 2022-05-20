Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский предлагает механизм компенсации Украине ущерба от войны

Катерина ТищенкоПятница, 20 мая 2022, 22:41
Владимир Зеленский, фото ОП

Украина предлагает международным партнерам подписать многосторонний договор, предусматривающий конфискацию российских средств и имущества на территории других государств для компенсации ущерба, нанесенного РФ в ходе войны в Украине.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий России сможет получить компенсацию этих убытков.

На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, конфискованы, а затем направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

Это будет честно и справедливо, и Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам.

Мы предлагаем нашим партнерам стать учредителями такого фонда, а также участниками специальной международной комиссии, рассматривающей иски, обращения как физических, так и юридических лиц".

Детали: Президент отметил, что выполнение этой задачи не будет простым, но уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов.

ВИДЕО ДНЯ

"Начинаем такой специальный диалог с нашими партнерами, чтобы агрессор чувствовал, что война способна нанести максимальный ущерб не кому-то другому, а именно пошедшему с ней к соседу", - сказал Зеленский.

"Российские деньги в качестве компенсации должны дойти до каждого человека, каждой семьи, пострадавшего бизнеса. Конечно, российское государство не признает даже того, что оно является агрессором, но его признание и не нужно", - отметил президент.

Что предшествовало: По данным проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента, по состоянию на 18 мая сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны достигла 97,4 млрд дол.

Темы: ЗеленскийРосcияденьгивойна
Главное сегодня

Зеленский подтвердил, что бойцов с "Азовстали" должны вернуть Украине

Экс-генсек НАТО раскритиковал курс Германии по войне в Украине

ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

Все новости...
Зеленский
Операцию эвакуации защитников Мариуполя проводят с участием западных партнеров – Зеленский
При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский
У Зеленского собрали встречу с бизнесом: обсуждали экономическую политику и Гетманцева
Последние новости
12:01
В ВОЗ предупреждают о росте случаев обезьяньей оспы в Европе
11:54
Российскую ракету сбили над Виннитчиной
11:44
Зеленский: Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира
11:41
Россия не будет среди гарантов безопасности Украины - Зеленский
11:31
Зеленский рассказал, от чего зависит повестка дня и факт встречи с Путиным
11:23
В НБУ объяснили, зачем сняли курсовые ограничения на наличную валюту
11:12
Президент: Украину сегодня защищает 700 тысяч воинов
11:11
Зеленский подтвердил, что бойцов с "Азовстали" должны вернуть Украине
11:00
Зеленский: Конец войны будет в дипломатии, но гибридной
10:54
Британия обсуждает с союзниками вооружение Молдовы по стандартам НАТО
Все новости...