Зеленский предлагает механизм компенсации Украине ущерба от войны

Украина предлагает международным партнерам подписать многосторонний договор, предусматривающий конфискацию российских средств и имущества на территории других государств для компенсации ущерба, нанесенного РФ в ходе войны в Украине.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий России сможет получить компенсацию этих убытков.

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На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, конфискованы, а затем направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

Это будет честно и справедливо, и Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам.

Мы предлагаем нашим партнерам стать учредителями такого фонда, а также участниками специальной международной комиссии, рассматривающей иски, обращения как физических, так и юридических лиц".

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Детали: Президент отметил, что выполнение этой задачи не будет простым, но уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов.

"Начинаем такой специальный диалог с нашими партнерами, чтобы агрессор чувствовал, что война способна нанести максимальный ущерб не кому-то другому, а именно пошедшему с ней к соседу", - сказал Зеленский.

"Российские деньги в качестве компенсации должны дойти до каждого человека, каждой семьи, пострадавшего бизнеса. Конечно, российское государство не признает даже того, что оно является агрессором, но его признание и не нужно", - отметил президент.

Что предшествовало: По данным проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента, по состоянию на 18 мая сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны достигла 97,4 млрд дол.