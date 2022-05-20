Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский предлагает механизм компенсации Украине ущерба от войны

Катерина ТищенкоПятница, 20 мая 2022, 22:41
Зеленский предлагает механизм компенсации Украине ущерба от войны
Владимир Зеленский, фото ОП

Украина предлагает международным партнерам подписать многосторонний договор, предусматривающий конфискацию российских средств и имущества на территории других государств для компенсации ущерба, нанесенного РФ в ходе войны в Украине.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый пострадавший от действий России сможет получить компенсацию этих убытков.

Реклама:

На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, конфискованы, а затем направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

Это будет честно и справедливо, и Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам.

Мы предлагаем нашим партнерам стать учредителями такого фонда, а также участниками специальной международной комиссии, рассматривающей иски, обращения как физических, так и юридических лиц".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Президент отметил, что выполнение этой задачи не будет простым, но уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов.

"Начинаем такой специальный диалог с нашими партнерами, чтобы агрессор чувствовал, что война способна нанести максимальный ущерб не кому-то другому, а именно пошедшему с ней к соседу", - сказал Зеленский.

"Российские деньги в качестве компенсации должны дойти до каждого человека, каждой семьи, пострадавшего бизнеса. Конечно, российское государство не признает даже того, что оно является агрессором, но его признание и не нужно", - отметил президент.

Что предшествовало: По данным проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента, по состоянию на 18 мая сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны достигла 97,4 млрд дол.

Темы: ЗеленскийРосcияденьгивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
Зеленский
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: