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Донеччина: росіяни за день вбили ще трьох людей, з початку вторгнення – 400

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 травня 2022, 23:10
Донеччина: росіяни за день вбили ще трьох людей, з початку вторгнення – 400

Внаслідок бойових дій з боку РФ на Донеччині 20 травня загинули 3 мирних мешканця, а від початку вторгнення відомо про 400 вбитих. 

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "За 20 травня росіяни вбили ще 3 мирних мешканців Донеччини, усі троє – в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому.

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Всього від початку повномасштабного вторгнення нам достеменно відомо про 400 убитих росіянами цивільних на Донеччині".

Деталі: Крім того, 20 травня через обстріли окупантів дістали поранення 5 людей.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині.

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Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвбивствовійна
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