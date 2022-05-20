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Донетчина: россияне за день убили еще трех человек, с начала вторжения – 400

Мазуренко Алена Пятница, 20 мая 2022, 23:10

В результате боевых действий со стороны РФ в Донецкой области 20 мая погибли 3 мирных жителя, а с начала вторжения известно о 400 убитых.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 20 мая россияне убили еще 3 мирных жителей Донбасса, все трое – в Лиманской общине: в Лимане, Новоселовке и Сосновом.

Всего с начала полномасштабного вторжения нам точно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области".

Детали: Кроме того, 20 мая из-за обстрелов оккупантов получили ранения 5 человек.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 3 человека, раненых в Луганской области.

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьубийствовойна
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