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У Конгресі США погрожують заблокувати торгову угоду з Британією

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 23:13

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що Британія не отримає торговельну угоду зі Сполученими Штатами у випадку одностороннього перегляду угоди Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Мова йде про перегляд Лондоном частини норм, що регулюють торгівлю з Північною Ірландією.

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Нагадаємо, цього тижня Велика Британія попередила владу Європейського Союзу, що вона може відмовитися від частини угоди Brexit в сфері  прикордонних перевірок деяких товарів, що перевозяться з материкової Британії до Північної Ірландії.

Зокрема, Британія збирається найближчими днями розкрити свої "наступні кроки" щодо Північноірландського протоколу, що може відкрити нову серію суперечки з Євросоюзом щодо правил торгівлі після виходу з єдиного ринку.

За словами Пелосі, збереження існуючих норм є важливим для підтримки "угоди Страсної п’ятниці" - мирної угоди між північноірландськими католиками та протестантами, схвалену в 1998 році за посередництва Сполучених Штатів.

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Ця угода поклала край тридцятилітнього конфлікту в Північній Ірландії між католиками-націоналістами та пробританськими воєнізованими протестантськими формуваннями, в результаті якого було вбито близько 3600 людей.

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Теми: СШАВелика Британія
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