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В Конгрессе США угрожают заблокировать торговое соглашение с Британией

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 23:13

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Великобритания не получит торговое соглашение с Соединенными Штатами в случае одностороннего пересмотра соглашения Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Речь идет о пересмотре Лондоном части норм, регулирующих торговлю с Северной Ирландией.

Напомним, на этой неделе Великобритания предупредила власти Европейского Союза, что они могут отказаться от части соглашения Brexit в сфере пограничных проверок некоторых товаров, перевозимых из материковой Британии в Северную Ирландию.

В частности, Британия собирается в ближайшие дни раскрыть свои "следующие шаги" по Североирландскому протоколу, что может открыть новую серию спора с Евросоюзом по правилам торговли после выхода из единого рынка.

По словам Пелоси, сохранение существующих норм важно для поддержания "соглашения Страстной пятницы" - мирного соглашения между североирландскими католиками и протестантами, одобренного в 1998 году при посредничестве Соединенных Штатов.

Это соглашение положило конец тридцатилетнему конфликту в Северной Ирландии между католиками-националистами и пробританскими военизированными протестантскими формированиями, в результате которого было убито около 3600 человек.

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Темы: СШАВеликобритания
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