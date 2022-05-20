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Сербія запровадила санкції проти Білорусі через війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 23:50
Сербія запровадила санкції проти Білорусі через війну в Україні
pixabay.com

Сербія долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі за її підтримку російської агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1, мова йде про санкції ЄС, запроваджені 8 квітня через "ситуацію в Білорусі та участь Білорусі у російському вторгненні в Україну".

Мова йде про галузеві санкції проти білоруської фінансово-транспортної системи. Зокрема, через війну Росії проти України було заморожено близько 30 мільярдів євро активів російських та білоруських олігархів та організацій.

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Повідомлення про це розміщено на сайті Єврокомісії. Офіційних повідомлень сербської влади з цього питання немає.

Це вже другий прецедент, коли Сербія долучається до санкцій ЄС, пов’язаних із Україною.

Всередині березня Белград приєднався до санкцій ЄС проти експрезидента України Віктора Януковича.

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Згідно з дослідженням сербського Центру з міжнародних справ і питань безпеки (ISAC), Сербія послідовно дотримувалася обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі до квітня 2019 року, після чого відмовилася продовжувати санаційний режим.

Нагадаємо, напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що якщо Сербія хоче у майбутньому стати членом Євросоюзу, вона повинна ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

В свою чергу президент Сербії Александр Вучич заявив, що країна дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії, і попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.  

Теми: СербіяБілорусьвійнасанкції
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