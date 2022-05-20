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Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 23:50
Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине
pixabay.com

Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1, речь идет о санкциях ЕС, введенных 8 апреля из-за "ситуации в Беларуси и участия Беларуси в российском вторжении в Украину".

Речь идет об отраслевых санкциях против белорусской финансово-транспортной системы. В частности, из-за войны России против Украины было заморожено около 30 миллиардов евро активов российских и белорусских олигархов и организаций.

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Уведомление об этом размещено на сайте Еврокомиссии. Официальных сообщений сербских властей по этому вопросу нет.

Это уже второй прецедент, когда Сербия вступает в санкции ЕС, связанные с Украиной.

В середине марта Белград присоединился к санкциям ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Согласно исследованию сербского Центра по международным делам и вопросам безопасности (ISAC), Сербия последовательно соблюдала ограничительные меры ЕС против Беларуси до апреля 2019 года, после чего отказалась продолжать санационный режим.

Напомним, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Сербия хочет стать членом Евросоюза в будущем, она должна ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна очень страдает из-за отказа ввести санкции против России, и несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

Темы: СербияБеларусьвойнасанкции
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