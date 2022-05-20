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Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине

"Европейская правда"Пятница, 20 мая 2022, 23:50
pixabay.com

Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1, речь идет о санкциях ЕС, введенных 8 апреля из-за "ситуации в Беларуси и участия Беларуси в российском вторжении в Украину".

Речь идет об отраслевых санкциях против белорусской финансово-транспортной системы. В частности, из-за войны России против Украины было заморожено около 30 миллиардов евро активов российских и белорусских олигархов и организаций.

Уведомление об этом размещено на сайте Еврокомиссии. Официальных сообщений сербских властей по этому вопросу нет.

Это уже второй прецедент, когда Сербия вступает в санкции ЕС, связанные с Украиной.

В середине марта Белград присоединился к санкциям ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Согласно исследованию сербского Центра по международным делам и вопросам безопасности (ISAC), Сербия последовательно соблюдала ограничительные меры ЕС против Беларуси до апреля 2019 года, после чего отказалась продолжать санационный режим.

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Напомним, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Сербия хочет стать членом Евросоюза в будущем, она должна ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна очень страдает из-за отказа ввести санкции против России, и несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

Темы: СербияБеларусьвойнасанкции
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