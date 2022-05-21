США можуть залишити в Європі 100 тисяч військових – ЗМІ

Очікується, що США збережуть 100 000 військовослужбовців у Європі в осяжному майбутньому з огляду на російську загрозу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Число військових може тимчасово збільшитися, якщо НАТО проводитиме більше військових навчань в регіоні, а США можуть додати додаткові бази в Європі, якщо середовище безпеки зміниться, стверджують американські чиновники.

За їх словами, такі плани перебувають на розгляді після зустрічі голів військ НАТО в четвер у Брюсселі. Головні військові дають рекомендації до зустрічі міністрів оборони НАТО, запланованої на червень, а лідери НАТО, включаючи президента США Джо Байдена, зустрінуться в Мадриді наприкінці червня.

Сполучені Штати збільшили свою загальну кількість військ у Європі з приблизно 60 000 військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до приблизно 100 000 зараз, додавши війська та військові засоби до країн уздовж східного флангу Альянсу, щоб підтримати НАТО та ще більше стримувати Росію. США надали тисячі військових до Сил реагування НАТО, які були задіяні вперше в історії НАТО на початку цієї весни.

Хоча Швеція та Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО, американські чиновники не вірять, що знадобляться додаткові сили, тільки якщо Росія раптом не стане загрозою для двох північних країн. Якщо Росія буде переміщувати зброю або робити серйозні загрози перемістити зброю ближче до цих країн, можливо, доведеться додатково переоцінити позицію збройних сил, вважають чиновники.

Швеція та Фінляндія висловили занепокоєння щодо своєї безпеки в проміжний період після того, як вони подали заявки на членство, попросивши певних союзників по НАТО надати додаткову підтримку безпеки, поки триває процес їх вступу. Деякі країни погодилися надати додаткову підтримку двом країнам.