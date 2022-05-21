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США могут оставить в Европе 100 тысяч военных – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 00:38
фото: twitter ЕП

Ожидается, что США сохранят 100 000 военнослужащих в Европе в обозримом будущем, учитывая российскую угрозу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Число военных может временно увеличиться, если НАТО будет проводить больше военных учений в регионе, а США могут добавить дополнительные базы в Европе, если среда безопасности изменится, утверждают американские чиновники.

По их словам, подобные планы находятся на рассмотрении после встречи глав войск НАТО в четверг в Брюсселе. Главные военные дают рекомендации по встрече министров обороны НАТО, запланированной на июнь, а лидеры НАТО, включая президента США Джо Байдена, встретятся в Мадриде в конце июня.

Соединенные Штаты увеличили свое общее количество войск в Европе с примерно 60 000 военнослужащих до вторжения России в Украину до примерно 100 000 сейчас, добавив войска и военные средства в страны вдоль восточного фланга Альянса, чтобы поддержать НАТО и еще больше сдерживать Россию. США предоставили тысячи военных в Силы реагирования НАТО, которые были задействованы впервые в истории НАТО в начале этой весны.

Хотя Швеция и Финляндия выразили готовность присоединиться к НАТО, американские чиновники не верят, что понадобятся дополнительные силы только в том случае, если Россия вдруг не станет угрозой для двух северных стран. Если Россия будет перемещать оружие или производить серьезные угрозы переместить оружие ближе к этим странам, возможно, придется дополнительно переоценить позицию вооруженных сил, считают чиновники.

Швеция и Финляндия выразили обеспокоенность своей безопасностью в промежуточный период после того, как они подали заявки на членство, попросив определенных союзников по НАТО оказать дополнительную поддержку безопасности, пока идет процесс их вступления. Некоторые страны согласились оказать дополнительную поддержку двум странам.

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Темы: США
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