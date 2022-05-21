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У Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані – ОВА

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 01:37
У Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані – ОВА
ілюстративне фото мирного Мелітополя mltpl.city

В окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: У Мелітополі загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 000 рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося у центрі надання адміністративних послуг міста.

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Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі міського типу  Михайлівка. Окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.

У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення – пенсіонерів та працівників бюджетної сфери.

При собі вимагають мати документи.

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"Але для чого насправді  збирають персональну інформацію у всіх цих випадках, поки не відомо", – зазначають в ОВА.

Крім того, у Мелітополі окупаційна влада намагається популяризувати новий ідеологічний напрямок. У місті почали з’являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії.

"Ймовірно, таким чином росіяни спробують виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України", – ідеться в повідомленні.

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійнаРосія
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