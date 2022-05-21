Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі окупанти роздають пенсіонерам рублі в обмін на персональні дані – ОВА

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 01:37
ілюстративне фото мирного Мелітополя mltpl.city

В окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: У Мелітополі загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 000 рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося у центрі надання адміністративних послуг міста.

Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі міського типу  Михайлівка. Окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.

У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення – пенсіонерів та працівників бюджетної сфери.

При собі вимагають мати документи.

"Але для чого насправді  збирають персональну інформацію у всіх цих випадках, поки не відомо", – зазначають в ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, у Мелітополі окупаційна влада намагається популяризувати новий ідеологічний напрямок. У місті почали з’являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії.

"Ймовірно, таким чином росіяни спробують виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України", – ідеться в повідомленні.

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійнаРосія
Головне сьогодні

Ексгенсек НАТО розкритикував курс Німеччини щодо війни в Україні

ISW назвав причини, чому Росія може завищувати кількість захисників "Азовсталі"

Південь: ЗСУ знищили 36 загарбників, ворожі танки і "Град"

Гайдай про намір РФ захопити Луганщину: Шойгу не розуміє реального стану речей

ППО для України: у новому пакеті допомоги від США є ЗРК Patriot – WP

При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

Усі новини...
Мелітополь
Біля російської комендатури в окупованому Мелітополі пролунав вибух – ОВА
Віцепрем’єр РФ поспішає запровадити рубль на окупованих територіях України
У захопленому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів – ЗМІ
Останні новини
11:41
Росія не буде серед гарантів безпеки України - Зеленський
11:31
Зеленський розповів, від чого залежить порядок денний і факт зустрічі з Путіним
11:23
В НБУ пояснили, навіщо зняли курсові обмеження на готівкову валюту
11:12
Президент: Україну сьогодні захищає 700 тисяч воїнів
11:11
Зеленський підтвердив, що бійців з "Азовсталі" мають обміняти
11:00
Зеленський: Кінець війни буде в дипломатії, але гібридній
10:54
Британія обговорює з союзниками озброєння Молдови за стандартами НАТО
10:53
Зеленський розповів, чому "попрощався" з деякими людьми зі своєї команди
10:41
ЗСУ ліквідували вже 28 850 російських окупантів – дані Генштабу
10:38
Путін і його логіка гравця - Михайло Дубинянський
Усі новини...