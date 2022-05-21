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В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 мая 2022, 01:37
В Мелитополе оккупанты раздают пенсионерам рубли в обмен на персональные данные - ОВА
иллюстративное фото мирного Мелитополя mltpl.city

В оккупированном городе Мелитополь Запорожской области россияне начали выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: В Мелитополе захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 000 рублей в обмен на персональные данные. Это происходило в центре предоставления административных услуг.

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Обмениваются персональные данные на деньги и в поселке городского типа Михайловка. Оккупанты регистрируют пенсионеров якобы для выплаты им пенсий.

В Васильевке россияне анонсируют раздачу 10 тысяч рублей для социально незащищенных групп населения – пенсионеров и работников бюджетной сферы.

При себе требуют иметь документы.

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"Но для чего действительно собирают персональную информацию во всех этих случаях, пока не известно", - отмечают в ОВА.

Кроме того, в Мелитополе оккупационные власти пытаются популяризировать новое идеологическое направление. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии.

"Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины", – говорится в сообщении.

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойнаРосcия
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