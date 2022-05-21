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Енергетична незалежність від РФ: Литва відмовляється від російської електроенергії

Ольга Глущенко Субота, 21 травня 2022, 05:47
Енергетична незалежність від РФ: Литва відмовляється від російської електроенергії
фото: Getty Images

Із 22 травня Литва перестає купувати російську електроенергію.

Джерело: Delfi з посиланням на Міністерство енергетики Литви.

Деталі: Як пише видання, це означає, що від неділі в Литві не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії.

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"Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", - сказав міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

Міністр наголосив, що повної енергетичної незалежності Литва досягне тоді, коли успішно завершить синхронізацію, а свої потреби в електриці покриє за рахунок місцевої зеленої енергетики та стане державою-експортером.

Потреби Литви в газі забезпечуються через термінал зрідженого природного газу в Клайпеді, куди той надходить із США, в електриці – за рахунок власної електрики та імпорту з країн ЄС через, а нафтопереробний завод Orlen Lietuva відмовився від російського газу місяць тому.

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Теми: Литваенергетикаелектроенергія
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