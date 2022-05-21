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Энергетическая независимость от РФ: Литва отказывается от российской электроэнергии

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 мая 2022, 05:47
Энергетическая независимость от РФ: Литва отказывается от российской электроэнергии
фото: Getty Images

С 22 мая Литва перестает покупать российскую электроэнергию.

Источник: Delfi со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.

Детали: Как пишет издание, это означает, что с воскресенья в Литве не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии.

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" Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", - сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Министр подчеркнул, что полной энергетической независимости Литва достигнет тогда, когда успешно завершит синхронизацию, а свои потребности в электричестве покроет за счет местной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.

Потребности Литвы в газе обеспечиваются через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде, куда тот поступает из США, в электричестве – за счет собственного электричества и импорта из стран ЕС, а нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva отказался от российского газа месяц назад.

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Темы: Литваэнергетикаэлектроэнергия
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