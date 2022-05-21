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Байден доручив Кірбі роз'яснювати політику Білого дому

Олена РощінаСубота, 21 травня 2022, 07:39

Президент США Джозеф Байден оголосив, що Джон Кірбі, який зараз є помічником міністра оборони зі зв'язків з громадськістю, стане новим координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій у Білому домі. 

Джерело: Адміністрація президента США (Білий дім)

Деталі: На новій посаді Кірбі буде координувати міжвідомчі зусилля з роз’яснення політики Сполучених Штатів і виступати в ролі високого представника адміністрації з пов’язаних питань, у тому числі, якщо це доречно, на трибуні Білого дому. 

Ця посада належатиме до Ради національної безпеки, Кірбі буде підпорядковуватися раднику з національної безпеки. Радник із національної безпеки Джейк Салліван привітав Джона Кірбі у своїй команді.

Пряма мова Байдена: "Джон Кірбі має унікальну кваліфікацію для цієї посади, і я з нетерпінням чекаю можливості принести його вміння, знання та досвід до Білого дому.

Від роботи помічника секретаря та речника Держдепартаменту до роботи в Пентагоні, останнім часом як помічник міністра у справах громадськості та прессекретар, Джон розуміє складність зовнішньої та оборонної політики США, і він вміло представлятиме Адміністрацію з важливих питань національної безпеки".

Теми: СШАБайден
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