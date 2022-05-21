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Байден поручил Кирби разъяснять политику Белого дома

Елена РощинаСуббота, 21 мая 2022, 07:39

Президент США Джозеф Байден объявил, что Джон Кирби, который является помощником министра обороны по связям с общественностью, станет новым координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям в Белом доме.

Источник: Администрация президента США (Белый дом)

Детали: В новой должности Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики Соединенных Штатов и выступать в роли высокого представителя администрации по связанным вопросам, в том числе, если это уместно, на трибуне Белого дома.

Эта должность будет относиться к Совету национальной безопасности, Кирби будет подчиняться советнику по национальной безопасности. Советник национальной безопасности Джейк Салливан приветствовал Джона Кирби в своей команде.

Прямая речь Байдена: "Джон Кирби имеет уникальную квалификацию для этой должности, и я с нетерпением жду возможности принести его умения, знания и опыт в Белый дом.

От работы помощника секретаря и пресс-секретаря Госдепартамента до работы в Пентагоне, в последнее время как помощник министра по делам общественности и пресс-секретарь, Джон понимает сложность внешней и оборонной политики США, и он умело будет представлять Администрацию по важным вопросам национальной безопасности".

Темы: СШАБайден
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