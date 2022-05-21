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У Харкові через обстріл сталася пожежа на ринку

Олена РощінаСубота, 21 травня 2022, 08:20
У Харкові через обстріл сталася пожежа на ринку
Фото ДСНС

Рятувальники Харківського гарнізону за добу з 20 по 21 травня 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами, зокрема – на території ринку в Київському районі міста Харкова.

Джерело: оперативна інформація ГУ ДСНС у Харківській області станом на 7-му ранку 21 травня 

Деталі: Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (4), Харківському (3), Лозівському (1), Богодухівському (1) районах області, а також Київському (1) районі Харкова. Горіли приватні будинки, надвірні забудови, гаражі, об’єкти інфраструктури та природні екосистеми.

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Так 20 травня о 20:28 надійшло повідомлення про пожежу на території ринку в Київському районі міста Харкова. Внаслідок потрапляння ворожого снаряду горіли торговельні павільйони на площі 1000 м.кв. 

На місце пожежі було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 60 рятувальників. О 00:48 пожежу вдалось ліквідувати.

Також протягом доби рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Холодногірського, Індустріального, Новобаварського районів міста Харкова та у Шевченківській і Дергачівській громадах області.

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Теми: ХарківХарківська областьпожежавійна
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