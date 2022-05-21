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В Харькове из-за обстрела произошел пожар на рынке

Елена РощинаСуббота, 21 мая 2022, 08:20
В Харькове из-за обстрела произошел пожар на рынке
Фото ГСЧС

Спасатели Харьковского гарнизона за сутки с 20 по 21 мая 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами, в том числе – на территории рынка в Киевском районе города Харькова.

Источник: оперативная информация ГУ ГСЧС в Харьковской области по состоянию на 7 утра 21 мая

Детали: Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (4), Харьковском (3), Лозовском (1), Богодуховском (1) районах области, а также в Киевском (1) районе Харькова. Горели частные дома, дворовые застройки, гаражи, объекты инфраструктуры и природные экосистемы.

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Так, 20 мая в 20:28 поступило сообщение о пожаре на территории рынка в Киевском районе города Харькова. В результате попадания вражеского снаряда горели торговые павильоны на площади 1000 м.кв.

На место пожара было направлено 10 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 60 спасателей. В 00:48 пожар удалось ликвидировать.

Также в течение суток спасатели проводили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Холодногорского, Индустриального, Новобаварского районов Харькова и в Шевченковской и Дергачевской общинах области.

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Темы: ХарьковХарьковская областьпожарвойна
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