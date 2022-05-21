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Розвідка Британії: Якщо Росія й надалі так втрачатиме безпілотники, то її становище погіршиться

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 09:16

Британська розвідка констатувала, що Росія має проблеми через нестачу безпілотників у зв’язку з санкціями та їх збиттям українськими силами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному огляді від британської розвідки, який публікує Міністерство оборони Британії.

У російсько-українській війні безпілотні літальні апарати (БПЛА) відіграли ключову роль для обох сторін, хоча вони постраждали від високих показників виснаження, відзначається у зведенні. БПЛА виявились уразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

Росія спробувала реалізувати у Україні концепцію "розвідувального удару", яку вона допрацювала в Сирії. Згідно з концепцією, розвідувальні БПЛА використовуються для визначення цілей, які мають бути вражені бойовими літаками чи артилерією.

Однак, констатують у британській розвідці, Росія, ймовірно, відчуває нестачу відповідних розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей в результаті санкцій.

"Російські літаки з екіпажем здебільшого продовжують уникати польотів над українською територією, ймовірно через загрозу з боку неушкоджених українських зенітно-ракетних комплексів. Якщо Росія продовжить втрачати безпілотники нинішніми темпами, можливості розвідки і спостереження російських сил ще більше погіршуватимуться, що негативно позначиться на оперативній ефективності", - йдеться у зведенні.

Від початку війни розвідки західних країн неодноразово підтверджували, що Росія не змогла досягнути переваги в українському небі.

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