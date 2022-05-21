Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии: Если Россия и дальше будет так терять БПЛА, то ее положение ухудшится

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 09:16

Британская разведка констатировала, что у России есть проблемы из-за нехватки беспилотников в связи с санкциями и их сбиванием украинскими силами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре от британской разведки, который публикует Министерством обороны Британии.

В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они пострадали от высоких показателей истощения, отмечается в сводке. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

Реклама:

Россия попыталась реализовать в Украине концепцию разведывательного удара, которую она доработала в Сирии. Согласно концепции, разведывательные БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

Однако, констатируют в британской разведке, Россия, вероятно, испытывает недостаток соответствующих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

"Российские самолеты с экипажем в большинстве своем продолжают избегать полетов над украинской территорией, вероятно из-за угрозы со стороны невредимых украинских зенитно-ракетных комплексов. Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки и наблюдения российских сил будут еще более ухудшаться", – говорится в сообщение.

ВИДЕО ДНЯ

С начала войны разведки западных стран неоднократно подтверждали, что Россия не смогла добиться преимущества в украинском небе.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
война
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Укарины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: