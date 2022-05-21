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Разведка Британии: Если Россия и дальше будет так терять БПЛА, то ее положение ухудшится

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 09:16

Британская разведка констатировала, что у России есть проблемы из-за нехватки беспилотников в связи с санкциями и их сбиванием украинскими силами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре от британской разведки, который публикует Министерством обороны Британии.

В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они пострадали от высоких показателей истощения, отмечается в сводке. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

Россия попыталась реализовать в Украине концепцию разведывательного удара, которую она доработала в Сирии. Согласно концепции, разведывательные БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

Однако, констатируют в британской разведке, Россия, вероятно, испытывает недостаток соответствующих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

"Российские самолеты с экипажем в большинстве своем продолжают избегать полетов над украинской территорией, вероятно из-за угрозы со стороны невредимых украинских зенитно-ракетных комплексов. Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки и наблюдения российских сил будут еще более ухудшаться", – говорится в сообщение.

С начала войны разведки западных стран неоднократно подтверждали, что Россия не смогла добиться преимущества в украинском небе.

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