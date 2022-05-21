З території Росії артилерією обстріляли прикордоння Сумщини
Субота, 21 травня 2022, 09:37
Зранку 21 травня російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області.
Джерело: Оперативне командування "Північ", голова Сумської ОДА Дмитро Живицький
Деталі: Спостерігачі зафіксували 6 "приходів" в бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.
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Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.
Пряма мова Живицького: "Майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території.
Приходи - по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає".
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