З території Росії артилерією обстріляли прикордоння Сумщини

Зранку 21 травня російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області.

Джерело: Оперативне командування "Північ", голова Сумської ОДА Дмитро Живицький

Деталі: Спостерігачі зафіксували 6 "приходів" в бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Пряма мова Живицького: "Майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території.

Приходи - по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає".