С территории России с артиллерии обстреляли приграничье Сумщины

Утром 21 мая российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области.

Источник: Оперативное командование "Север", глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Детали: Наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" в сторону населенного пункта Кучеровка с территории РФ.

Указывается, что потерь среди личного состава и техники нет.

Прямая речь Живицкого: "Почти в 8 утра российские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории.

Приходы – по Эсманской громаде Шосткинского района. Потерь нет".