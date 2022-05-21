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С территории России с артиллерии обстреляли приграничье Сумщины

Роман ПетренкоСуббота, 21 мая 2022, 09:37
фото иллюстративное

Утром 21 мая российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области.

Источник: Оперативное командование "Север", глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Детали: Наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" в сторону населенного пункта Кучеровка с территории РФ.

Указывается, что потерь среди личного состава и техники нет.

Прямая речь Живицкого: "Почти в 8 утра российские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории.

Приходы – по Эсманской громаде Шосткинского района. Потерь нет".

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Темы: Сумская областьобстрелвойнаРосcия
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