С территории России с артиллерии обстреляли приграничье Сумщины
Суббота, 21 мая 2022, 09:37
Утром 21 мая российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области.
Источник: Оперативное командование "Север", глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий
Детали: Наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" в сторону населенного пункта Кучеровка с территории РФ.
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Указывается, что потерь среди личного состава и техники нет.
Прямая речь Живицкого: "Почти в 8 утра российские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории.
Приходы – по Эсманской громаде Шосткинского района. Потерь нет".
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