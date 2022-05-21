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Ексгенсек НАТО розкритикував курс Німеччини щодо війни в Україні

"Європейська правда"Субота, 21 травня 2022, 09:45

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував обережний курс уряду Німеччини щодо агресивної війни Росії проти України.

Про це Расмуссен заявив в інтерв’ю газеті Handelsblatt повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Німеччина "надто вагається, щоб поставити важке озброєння та ввести санкції".

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"Звичайно, Німеччина сильно залежить від імпорту російського газу, але я думаю, що чітка позиція федерального уряду змінила б всю динаміку в Україні. Нам потрібне німецьке лідерство", - вважає Расмуссен.

Він також закликав європейців негайно припинити імпорт нафти та газу з Росії. "Звичайно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Але, порівняно з ціною затяжної війни, ця ціна була б невеликою", - сказав колишній генсек НАТО.

Посол України в Берліні Андрій Мельник неодноразово критикував уряд Олафа Шольца за небажання постачати важке озброєння попри рішення Бундестагу.

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До критики приєдналася і голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Теми: НАТОвійнаУкраїна
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