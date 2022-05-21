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Экс-генсек НАТО раскритиковал курс Германии по войне в Украине

"Европейская правда"Суббота, 21 мая 2022, 09:45

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал осторожный курс правительства Германии по агрессивной войне России против Украины.

Об этом Расмуссен заявил в интервью газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции".

"Конечно, Германия сильно зависит от импорта российского газа, но я думаю, что четкая позиция федерального правительства изменила бы всю динамику в Украине. Нам нужно германское лидерство", – считает Расмуссен.

Он также призвал европейцев немедленно прекратить импорт нефти и газа из России. "Конечно, энергетическое эмбарго будет иметь свою цену. Но по сравнению с ценой затяжной войны эта цена была бы небольшой", - сказал бывший генсек НАТО.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно критиковал правительство Олафа Шольца за нежелание поставлять тяжелое вооружение, несмотря на решение Бундестага.

К критике присоединилась и глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

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Темы: НАТОвойнаУкраина
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