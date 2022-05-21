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"Роскосмос" зазіхнув на підприємства у Київській, Харківській та Дніпропетровській областях

Олена РощінаСубота, 21 травня 2022, 10:15
Дмитро Рогозін, фото ТАСС

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що росіяни могли б "налагодити виробництво" на українських підприємствах на захоплених Росією територіях.

Джерело: Рогозін в інтерв'ю телеканалу "Россия-24" (ВДТРК), якого цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Щодо звільнених територій, там "Роскосмос", перш за все, цікавить те, що пов'язано з космосом, звісно. Те, що завжди було невідривною частиною єдиної космічної родини великого Радянського Союзу, як космічної держави.

Це, насамперед, ті підприємства, що знаходяться у Харківській області, Київській області, Дніпропетровській області.

Ми вважаємо, що на таких підприємствах "Роскосмос" може налагодити нормальне життя, відновити виробництво, дати робочі місця тим громадянам, які, власне, опинилися на територіях, що звільняються".

Нагадаємо: 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, якому передувала окупація Криму й частини Донбасу та 8 років гібридної війни. 

Російські війська окупували ще частину сходу і півдня України, зокрема Херсонської області. Вони атакують Дніпропетровську область. Із Київської області армія РФ вивела сили на початку квітня, але погрожує столиці ракетними ударами.

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Теми: РосіявійнакосмосКиївська область
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