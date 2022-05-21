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"Роскосмос" замахнулся на предприятия в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях

Елена РощинаСуббота, 21 мая 2022, 10:15
Роскосмос замахнулся на предприятия в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях
Дмитрий Рогозин, фото ТАСС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил.что россияне могли бы "наладить производство" на украинских предприятиях на захваченных Россией территориях.

Источник: Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Что касается освобожденных территорий, там "Роскосмос", прежде всего, интересует то, что связано с космосом, конечно. То, что всегда было неотрывной частью единой космической семьи великого Советского Союза, как космической державы. 

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Это, прежде всего, те предприятия, которые находятся в Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области.

Мы считаем, что на таких предприятиях "Роскосмос" может наладить нормальную жизнь, восстановить производство, дать рабочие места тем гражданам, которые, собственно говоря, оказались на освобождаемых территориях".

Напомним: 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которому предшествовала оккупация Крыма и части Донбасса и 8 лет гибридной войны.

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Российские войска оккупировали еще часть востока и юга Украины, в частности, Херсонской области. Они атакуют Днепропетровскую область. Из Киевской области армия РФ вывела силы в начале апреля, но угрожает столице ракетными ударами.

Темы: РосcиявойнакосмосКиевская область
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