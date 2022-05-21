ЗСУ ліквідували вже 28 850 російських окупантів – дані Генштабу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 28850 солдатів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1278 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,

артилерійських систем – 596 (+0) од,

РСЗВ - 201 (+1) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 204 (+0) од,

гелікоптерів – 169 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),

крилаті ракети - 104 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.