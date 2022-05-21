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ЗСУ ліквідували вже 28 850 російських окупантів – дані Генштабу

Валентина РоманенкоСубота, 21 травня 2022, 10:41
ілюстративне фото ДШВ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 28850 солдатів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1278 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,
  • артилерійських систем – 596 (+0) од,
  • РСЗВ - 201 (+1) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+0) од,
  • гелікоптерів – 169 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),
  • крилаті ракети - 104 (+1),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на  Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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