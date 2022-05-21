Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ ліквідували вже 28 850 російських окупантів – дані Генштабу

Валентина РоманенкоСубота, 21 травня 2022, 10:41
ЗСУ ліквідували вже 28 850 російських окупантів – дані Генштабу
ілюстративне фото ДШВ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 28850 солдатів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1278 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,
  • артилерійських систем – 596 (+0) од,
  • РСЗВ - 201 (+1) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+0) од,
  • гелікоптерів – 169 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),
  • крилаті ракети - 104 (+1),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на  Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
війна
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: