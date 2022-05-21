ВСУ ликвидировали уже 28 850 российских оккупантов – данные Генштаба
Суббота, 21 мая 2022, 10:41
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 28 850 солдат.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 28850 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1278 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 596 (+0) ед,
- РСЗО - 201 (+1) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+0) ед,
- вертолетов – 169 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),
- крылатые ракеты - 104(+1),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.
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