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ВСУ ликвидировали уже 28 850 российских оккупантов – данные Генштаба

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 10:41
иллюстративное фото ДШВ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 28 850 солдат.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 28850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1278 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 596 (+0) ед,
  • РСЗО - 201 (+1) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 204 (+0) ед,
  • вертолетов – 169 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),
  • крылатые ракеты - 104(+1),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16) ед,
  • специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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