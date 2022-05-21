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Зеленський розповів, чому "попрощався" з деякими людьми зі своєї команди

Роман ПетренкоСубота, 21 травня 2022, 10:53
фото: офіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що припинив працювати з людьми, з якими у нього відрізняються цінності.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю українським журналістам

Пряма мова Зеленського: "Це дуже прекрасний результат (що залишилося мало людей, з якими починали політичний шлях – ред.). По-перше, це говорить про те, що мої пріоритети – це результат і досягати його з тими людьми, які хочуть такого результату, і їх життя не вимірюється іншими цінностями.

По-друге, політика змінює людей. Я не хочу це банальне слово використовувати – "кумівство", але я дійсно вважаю, що немає дуже своїх та дуже чужих у політиці. Політика у нас змінює ситуацію, і треба бігти. Не всі побігли…

Тому залишаються надійні чи найнадійніші".

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Теми: ЗеленськийОфіс президента
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