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Зеленский рассказал, почему "попрощался" с некоторыми людьми из своей команды

Роман ПетренкоСуббота, 21 мая 2022, 10:53
Зеленский рассказал, почему попрощался с некоторыми людьми из своей команды

Президент Владимир Зеленский рассказал, что прекратил работу с людьми, с которыми у него отличаются ценности.

Источник: Зеленский в интервью украинским журналистам

Прямая речь Зеленского: Это очень прекрасный результат (осталось мало людей, с которыми начинали политический путь – ред.). Во-первых, это говорит о том, что мои приоритеты – это результат и достигать его с теми людьми, которые хотят такого результата, и их жизнь не измеряется другими ценностями.

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Во-вторых, политика меняет людей. Я не хочу это банальное слово использовать – "кумовство", но действительно считаю, что нет очень своих и очень чужих в политике. Политика у нас изменяет ситуацию, и нужно бежать. Не все побежали…

Поэтому остаются надежными или надежными".

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Темы: ЗеленскийОфис президента
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