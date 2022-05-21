Британія обговорює з союзниками озброєння Молдови за стандартами НАТО

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що Лондон розпочав переговори зі своїми міжнародними союзниками щодо відправки сучасної зброї до Молдови для захисту від Росії.

Про це Трасс розповіла в інтерв'ю Telegraph, пише "Європейська правда".

"Я хотіла би, щоб Молдова була оснащена за стандартами НАТО. Це обговорення, яке ми ведемо із нашими союзниками", - сказала Трасс.

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"Путін абсолютно чітко заявив про свої амбіції щодо створення великої Росії, і те, що його спроби захопити Київ не мали успіху, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", - додала вона.

Минулого місяця глава МЗС Молдови попередив, що країна зіткнулася з "дуже небезпечним новим моментом", і розповів про прагнення сил розпалити напруженість після серії вибухів у регіоні Придністров'я.

Ніку Попеску зазначив, що його уряд став свідком "небезпечного погіршення ситуації" після обстрілу так званого "міністерства безпеки" у регіоні.

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Водночас, президентка Молдови Мая Санду наполягає, що наразі не бачить безпосередньої загрози для Молдови бути втягнутою у війну.

"Європейська правда" записала цікаве відео з відповідями на запитання про Молдову, які зібрали у аудиторії. Текстова версія розмови - в статті Найважливіше про Молдову. Чому сусідня держава часом діє не так, як ми чекаємо.