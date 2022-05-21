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Британія обговорює з союзниками озброєння Молдови за стандартами НАТО

Субота, 21 травня 2022, 10:54

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що Лондон розпочав переговори зі своїми міжнародними союзниками щодо відправки сучасної зброї до Молдови для захисту від Росії.

Про це Трасс розповіла в інтерв'ю Telegraph, пише "Європейська правда".

"Я хотіла би, щоб Молдова була оснащена за стандартами НАТО. Це обговорення, яке ми ведемо із нашими союзниками", - сказала Трасс.

"Путін абсолютно чітко заявив про свої амбіції щодо створення великої Росії, і те, що його спроби захопити Київ не мали успіху, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", - додала вона.

Минулого місяця глава МЗС Молдови попередив, що країна зіткнулася з "дуже небезпечним новим моментом", і розповів про прагнення сил розпалити напруженість після серії вибухів у регіоні Придністров'я.

Ніку Попеску зазначив, що його уряд став свідком "небезпечного погіршення ситуації" після обстрілу так званого "міністерства безпеки" у регіоні.

Водночас, президентка Молдови Мая Санду наполягає, що наразі не бачить безпосередньої загрози для Молдови бути втягнутою у війну.

ВІДЕО ДНЯ

"Європейська правда" записала цікаве відео з відповідями на запитання про Молдову, які зібрали у аудиторії. Текстова версія розмови - в статті Найважливіше про Молдову. Чому сусідня держава часом діє не так, як ми чекаємо.

Теми: Велика БританіяМолдоваНАТО
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