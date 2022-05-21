Британия обсуждает с союзниками вооружение Молдовы по стандартам НАТО

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон начал переговоры со своими международными союзниками по отправке современного оружия в Молдову для защиты от России.

Об этом Трасс рассказала в интервью Telegraph, пишет "Европейская правда".

"Я бы хотела, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками", - сказала Трасс.

"Путин абсолютно четко заявил о своих амбициях по созданию великой России, и то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - добавила она.

В прошлом месяце глава МИД Молдовы предупредил, что страна столкнулась с "очень опасным новым моментом" и рассказал о стремлении сил разжечь напряженность после серии взрывов в регионе Приднестровья.

Нику Попеску отметил, что его правительство стало свидетелем "опасного ухудшения ситуации" после обстрела так называемого "министерства безопасности" в регионе.

В то же время президент Молдовы Майя Санду настаивает, что пока не видит непосредственной угрозы для Молдовы быть втянутой в войну.

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"Европейская правда" записала интересное видео с ответами на вопросы о Молдове, собранные у аудитории. Текстовая версия разговора – в статье Самое важное о Молдове. Почему соседнее государство подчас действует не так, как мы ожидаем.