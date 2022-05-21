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Кінець війни буде в дипломатії, але гібридній – Зеленський

Євген КізіловСубота, 21 травня 2022, 11:00
Кінець війни буде в дипломатії, але гібридній – Зеленський
Володимир Зеленський під час інтерв'ю, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна між Росією і Україною буде завершена дипломатичним шляхом, але формат у мирних переговорів буде гібридний.

Джерело: інтерв'ю Зеленського українським журналістам

Деталі: За словами Зеленського, раніше він вважав, що закінчити війну з РФ можна "суто діалогом" і що у цього діалогу є "відповідний термін", в ньому можна буде знайти "відповіді на багато питань і багато рішень".

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Пряма мова: "А зараз це (переговори між Україною і Росією - УП) як автомобіль, не бензиновий і не електрокар, гібрид, тому і війна така, складна, і перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений в цьому".

Деталі: Він пояснив, що деякі питання між Україною і Росією не можна буде вирішити ніде, крім столу переговорів.

Пряма мова: "Тому що ми хочемо повернути все, а Російська федерація хоче все не віддати, іншими словами – нічого не віддати".

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Теми: війнаЗеленськийРосіяУкраїна
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