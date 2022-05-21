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Конец войны будет в дипломатии, но гибридной – Зеленский

Евгений КизиловСуббота, 21 мая 2022, 11:00
Владимир Зеленский во время интервью, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский считает, что война между Россией и Украиной будет завершена дипломатическим путем, но формат у мирных переговоров будет гибридный.

Источник: интервью Зеленского украинским журналистам

Детали: По словам Зеленского, ранее он считал, что закончить войну с РФ можно "чисто диалогом" и что у этого диалога есть "соответствующий срок", в нем можно будет найти "ответы на многие вопросы и многие решения".

Прямая речь: "А сейчас это (переговоры между Украиной и Россией – УП) как автомобиль, не бензиновый и не электрокар, гибрид, поэтому и война такая, сложная, и победа будет очень сложной, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом".

Детали: Он объяснил, что некоторые вопросы между Украиной и Россией нельзя будет решить нигде, кроме стола переговоров.

Прямая речь: "Потому что мы хотим вернуть все, а Российская федерация хочет все не отдать, то есть ничего не отдать".

Темы: войнаЗеленскийРосcияУкраина
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