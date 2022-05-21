Президент: Україну сьогодні захищає 700 тисяч воїнів

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну на війні захищають 700 тисяч військових.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю українським журналістам

Пряма мова президента: "На сьогодні це 700 тисяч – ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють. 700 тисяч. Це в момент війни".

Джерело: Деталі Зеленський додав, що уся ця кількість людей і техніки розкидані по всій території країни.

За словами президента, для такої країни, як Україна, потрібна армія не у 250 тисяч, або у 260 тисяч (а бойових там було 120 тисяч – уточнив Зеленський), а значно більша. Тому на початку 2022 року він підписав указ про збільшення збройних сил на 100 тисяч на наступний рік.

Водночас президент вважає, що навіть цих плюс 100 тисяч не змогли би зупинити повномасштабний напад Росії.

Пряма мова Зеленського: "З точки зору тих сил, які застосувала РФ, використовуючи абсолютно все, використовуючи навіть резерви, використовуючи таку "тиху мобілізацію" ("тиху", бо мобілізація – це коли війна, а війну вони не могли нам оголосити, вони це назвали "спецоперація"). Вони перекидали війська, збільшення було і в Криму, і в Білорусі – на різних напрямках. Це дійсно великий об’єм. Я думаю, що на сьогодні з таким об’ємом жодна країна Європи не впоралась би".

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Деталі: При цьому президент нагадав, що у країнах НАТО є відповідна зброя, є "Петріот", є серйозна ППО, які спроможні захистити небо від тих перших ударів, через які Україна і втратила в перші дні.

Зеленський вважає, що Україна непогано підготувалась до війни – Росія не знала про багато речей, і ця підготовка призвела до того, що Україну не захопили у перші дні, як це прогнозували розвідки і військові аналітики.

Президент нагадав, що Україна довгий час жила у стані війни, і це була не тільки війна на Донбасі, це були кібератаки, були кроки економічні і фінансові, блокування, зменшення обсягу енергоносіїв, дефіцит бензину тощо. Тому про те, що Росія буд повномасштабно наступати, "було відомо ще з жовтня, а може й з вересня".

Але, попри це розуміння і дані різних розвідок, насправді ніхто не знав, якою буде війна, бо "диявол криється у деталях": чи ти воюєш з тими силами і засобами, які на є території Білорусі, чи з тими, які переходять через територію Білорусі і йдуть на Україну; чи підуть з Білорусі танками, чи конкретно з Білорусі летять ракети; чи ти воюєш з одною країною чи вже з двома.