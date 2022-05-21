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Президент: Украину сегодня защищает 700 тысяч воинов

Ирина БалачукСуббота, 21 мая 2022, 11:12
Президент: Украину сегодня защищает 700 тысяч воинов
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украину на войне защищают 700 тысяч военных.

Источник: Зеленский в интервью украинским журналистам

Прямая речь президента: "На сегодня это 700 тысяч – вот вы видите результат работы 700 тысяч воюющих людей. 700 тысяч. Это в момент войны".

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Детали: Зеленский добавил, что все это количество людей и техники разбросаны по всей территории страны.

По словам президента, для такой страны, как Украина, нужна армия не в 250 тысяч или в 260 тысяч (а боевых там было 120 тысяч – уточнил Зеленский), а значительно больше. Поэтому в начале 2022 года он подписал указ об увеличении вооруженных сил на 100 тысяч на следующий год.

В то же время президент считает, что даже эти плюс 100 тысяч не смогли бы остановить полномасштабное нападение России.

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Прямая речь Зеленского: "С точки зрения тех сил, которые применила РФ, используя абсолютно все, используя даже резервы, используя такую ​​"тихую мобилизацию" ("тихую", потому что мобилизация – это когда война, а войну они не могли нам объявить, они это назвали "спецоперация"). Они перебрасывали войска, увеличение было и в Крыму, и в Беларуси – на разных направлениях. Это действительно большой объем. Я думаю, что на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы".

Детали: При этом президент напомнил, что в странах НАТО есть соответствующее оружие, есть "Петриот", есть серьезные ПВО, способные защитить небо от тех первых ударов, из-за которых Украина и потеряла в первые дни.

Зеленский считает, что Украина неплохо подготовилась к войне – Россия не знала о многом, и эта подготовка привела к тому, что Украину не захватили в первые дни, как это прогнозировали разведки и военные аналитики.

Президент напомнил, что Украина долгое время жила в состоянии войны, и это была не только война на Донбассе, это были кибератаки, были экономические и финансовые шаги, блокирование, уменьшение объема энергоносителей, дефицит бензина и тому подобное. Поэтому о том, что Россия будет полномасштабно наступать, "было известно еще с октября, а может и с сентября".

Но, несмотря на это понимание и данные разных разведок, на самом деле никто не знал, какой будет война, потому что "дьявол кроется в деталях": воюешь ли ты с теми силами и средствами, которые на территории Беларуси, или с теми, которые переходят через территорию Беларуси и идут на Украину; пойдут ли из Белоруссии танками, или конкретно из Белоруссии летят ракеты; воюешь ли ты с одной страной или уже с двумя.

Темы: ЗеленскийУкраинавойна
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