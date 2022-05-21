Росії не буде серед гарантів безпеки України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не увійде до числа гарантів безпеки України.

Про це він сказав в інтерв'ю телекомпанії ICTV, показаному в суботу у форматі телемарафону, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проєкт. Ми його розробили" - сказав президент.

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Він дав зрозуміти що Росія за цим договором не стане гарантом української безпеки.

"Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів довкола України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила", - зазначив Зеленський.

За словами президента, двостороння розмова з Росією і з президентом РФ повинна відбуватись окремо від договору про гарантії безпеки.

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Він зауважив, що перемовини з Росією можливі, оскільки була виконана умова збереження життя захисників Маріуполя.

"Сьогодні ми бачимо, вони дали можливість, знайшли форму, щоб ці люди були живі, і вони їх вивезли. Далі буде обмін. Від результатів цих процесів також багато чого залежить", - додав президент.

Зеленський наголосив - важливо, щоб договір про гарантії безпеки був не папірцем, а реальністю, і щоб він став основою безпеки держави.

Зеленський також заявив, що завершення війни з Росією буде "дипломатичним".

Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року, а решту питань хоче вирішити за столом переговорів.