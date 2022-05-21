Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Ми зламали хребет однієї з найсильніших армій світу

Валентина РоманенкоСубота, 21 травня 2022, 11:44
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає найціннішим – життя українських людей, зокрема військових та повторив свою думку, що повернення територій до лінії розмежування 23 лютого 2022 року буде перемогою.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю журналістам з нагоди 3-ї річниці інавгурації

Пряма мова: "Я вважаю, який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це сміливі люди, які готові віддати життя. Вважаю, що це наша велика цінність і скарб. Як показав результат цього вторгнення.

Тому.. не треба бути дуже жадібними на цей момент, хоч це і не до кінця справедливо. Тому що справедливість, коли ми заберемо все.

На сьогодні, щоб зберегти, а це вже буде питання десятків тисяч людей… Ніхто просто так нічого не віддає, але є земля, де вони зайшли і окупували, а є – де глибоко в деяких територіях.

Без зайвих втрат - вийти на лінію, яка була до 24 числа (лютого - ред.), я вважаю… це буде для нашої держави перемогою.

Все одно все повернеться. Ми зламали хребет однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років. Але не забуваємо, що всі наші військові також хочуть жити".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Глава держави закликав усвідомити ціну кожного кроку на війні. За його словами, після виходу на лінію розмежування, яка була до повномасштабного вторгнення, можна буде перейти до другої частини – подальших перемовин із Росією.

Теми: війнаЗеленський
Головне сьогодні

У Лаврова заявили, що "1984" Орвелла описує Захід, а не путінську Росію

РосЗМІ: в Україні загинув племінник заступника Шойгу

У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука

Через 1,5-2 місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ – CIT

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців

Ердоган повідомив лідерам Швеції та Фінляндії умови їхнього вступу до НАТО

Усі новини...
війна
Вертоліт РФ випустив ракету по населеному пункту між Сумщиною і Харківщиною
Росіяни вдарили ракетою по Рівненщині, 6 поранених – ОДА
На Донеччині скоротили комендантську годину 
Останні новини
21:07
Росія заборонила в’їзд п'яти померлим американцям, серед них Маккейн
20:57
Маріупольців хочуть примусити "патрулювати" місто з військовими РФ та "нарміліцією" ОРДО
20:51
Обидві ноги – під ампутацію. Медичні хроніки людей, які пережили окупацію
20:36
У Лаврова заявили, що "1984" Орвелла описує Захід, а не путінську Росію
20:33
РосЗМІ: в Україні загинув племінник заступника Шойгу
20:28
фотоУ Миколаєві демонтували пам'ятник Пушкіну
20:18
Життя 2.0 після ракет і льохів – досвід переселенця
19:56
Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання
19:53
Маркарова розповіла, на що саме підуть 40 мільярдів доларів від США
19:52
У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених "азовців" на Медведчука
Усі новини...