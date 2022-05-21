Зеленський: Ми зламали хребет однієї з найсильніших армій світу

Президент Володимир Зеленський вважає найціннішим – життя українських людей, зокрема військових та повторив свою думку, що повернення територій до лінії розмежування 23 лютого 2022 року буде перемогою.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю журналістам з нагоди 3-ї річниці інавгурації

Пряма мова: "Я вважаю, який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це сміливі люди, які готові віддати життя. Вважаю, що це наша велика цінність і скарб. Як показав результат цього вторгнення.

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Тому.. не треба бути дуже жадібними на цей момент, хоч це і не до кінця справедливо. Тому що справедливість, коли ми заберемо все.

На сьогодні, щоб зберегти, а це вже буде питання десятків тисяч людей… Ніхто просто так нічого не віддає, але є земля, де вони зайшли і окупували, а є – де глибоко в деяких територіях.

Без зайвих втрат - вийти на лінію, яка була до 24 числа (лютого - ред.), я вважаю… це буде для нашої держави перемогою.

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Все одно все повернеться. Ми зламали хребет однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років. Але не забуваємо, що всі наші військові також хочуть жити".

Деталі: Глава держави закликав усвідомити ціну кожного кроку на війні. За його словами, після виходу на лінію розмежування, яка була до повномасштабного вторгнення, можна буде перейти до другої частини – подальших перемовин із Росією.