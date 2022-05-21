Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира

Валентина РоманенкоСуббота, 21 мая 2022, 11:44
Зеленский: Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает самым ценным – жизнь украинских людей, в том числе военных; он повторил свое мнение, что возвращение территорий к линии разграничения 23 февраля 2022 будет победой.

Источник: Зеленский в интервью журналистам по случаю 3-й годовщины инаугурации

Прямая речь: "Я думаю, какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, самое ценное – сохранить больше людей, военных. Это смелые люди, которые готовы отдать жизнь... Считаю, что это наша большая ценность и сокровище. Как показал результат этого вторжения. 

Реклама:

Поэтому… не надо быть очень жадными на этот момент, хотя это и не до конца справедливо. Потому что справедливость, когда мы вернем все.

Сегодня же, чтобы сохранить, а это уже будет вопрос десятков тысяч людей… Никто просто так ничего не отдает, но есть земля, где они зашли и оккупировали, а есть где глубоко в некоторых территориях.

Без лишних потерь – выйти на линию, которая была до 24 числа (февраля – ред.), я думаю… это будет для нашего государства победой.

ВИДЕО ДНЯ

Все равно все вернется. Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира. Мы уже это сделали. И психологически. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забывайте, что все наши военные тоже хотят жить".

Детали: Глава государства призвал уяснить цену каждого шага на войне. По его словам, после выхода на линию разграничения, которая была до полномасштабного вторжения, можно будет перейти ко второй части – дальнейшим переговорам с Россией.

Темы: войнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
Все новости...
Реклама: