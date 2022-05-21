Зеленский: Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира

Президент Владимир Зеленский считает самым ценным – жизнь украинских людей, в том числе военных; он повторил свое мнение, что возвращение территорий к линии разграничения 23 февраля 2022 будет победой.

Источник: Зеленский в интервью журналистам по случаю 3-й годовщины инаугурации

Прямая речь: "Я думаю, какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, самое ценное – сохранить больше людей, военных. Это смелые люди, которые готовы отдать жизнь... Считаю, что это наша большая ценность и сокровище. Как показал результат этого вторжения.

Поэтому… не надо быть очень жадными на этот момент, хотя это и не до конца справедливо. Потому что справедливость, когда мы вернем все.

Сегодня же, чтобы сохранить, а это уже будет вопрос десятков тысяч людей… Никто просто так ничего не отдает, но есть земля, где они зашли и оккупировали, а есть где глубоко в некоторых территориях.

Без лишних потерь – выйти на линию, которая была до 24 числа (февраля – ред.), я думаю… это будет для нашего государства победой.

Все равно все вернется. Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира. Мы уже это сделали. И психологически. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забывайте, что все наши военные тоже хотят жить".

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Детали: Глава государства призвал уяснить цену каждого шага на войне. По его словам, после выхода на линию разграничения, которая была до полномасштабного вторжения, можно будет перейти ко второй части – дальнейшим переговорам с Россией.