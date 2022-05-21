Росіяни вдарили ракетою по Рівненщині, 6 поранених – ОДА
Субота, 21 травня 2022, 16:02
На території Рівненської області російські військові влучили ракетою по об’єкту військової інфраструктури, повідомив глава ОДА Віталій Коваль.
Джерело: відеозвернення Коваля
Пряма мова Коваля: "По території області завдано ракетного удару – об’єкт військової інфраструктури.
Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби".
Оновлено: Коваль, який пізніше виїхав на місце події, розповів, що загиблих немає, 6 поранених. Їхній стан стабільний.
Він просить утриматися жителів області від масових заходів у зв’язку із загрозою повторних обстрілів.
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Нагадаємо: Водночас протиповітряна оборона збила над Вінницькою областю ракету окупантів.