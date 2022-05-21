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Росіяни вдарили ракетою по Рівненщині, 6 поранених – ОДА

Роман ПетренкоСубота, 21 травня 2022, 16:02
фото ілюстративне

На території Рівненської області російські військові влучили ракетою по об’єкту військової інфраструктури, повідомив глава ОДА Віталій Коваль.

Джерело: відеозвернення Коваля

Пряма мова Коваля: "По території області завдано ракетного удару – об’єкт військової інфраструктури.

Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби".

Оновлено: Коваль, який пізніше виїхав на місце події, розповів, що загиблих немає, 6 поранених. Їхній стан стабільний.

Він просить утриматися жителів області від масових заходів у зв’язку із загрозою повторних обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Водночас протиповітряна оборона збила над Вінницькою областю ракету окупантів.

Теми: Рівненська областьвійнаРосія
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