Россияне ударили ракетой по Ровенщине, 6 раненых – ОГА

На территории Ровенской области российские военные попали ракетой по объекту военной инфраструктуры, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

Источник: видеообращение Коваля

Прямая речь Коваля: "По территории области нанесен ракетный удар – объект военной инфраструктуры.

Число жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы.

Обновлено: Коваль, позже выехавший на место происшествия, рассказал, что погибших нет, 6 раненых. Их состояние стабильное.

Он просит удержаться жителей области от массовых мер в связи с угрозой повторных обстрелов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В то же время противовоздушная оборона сбила над Винницкой областью ракету оккупантов.