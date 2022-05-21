Россияне ударили ракетой по Ровенщине, 6 раненых – ОГА
Суббота, 21 мая 2022, 16:02
На территории Ровенской области российские военные попали ракетой по объекту военной инфраструктуры, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.
Источник: видеообращение Коваля
Прямая речь Коваля: "По территории области нанесен ракетный удар – объект военной инфраструктуры.
Число жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы.
Обновлено: Коваль, позже выехавший на место происшествия, рассказал, что погибших нет, 6 раненых. Их состояние стабильное.
Он просит удержаться жителей области от массовых мер в связи с угрозой повторных обстрелов.
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Напомним: В то же время противовоздушная оборона сбила над Винницкой областью ракету оккупантов.