У Білорусі внутрішні війська залучатимуть для охорони кордону, оновлено й умови застосування зброї

У Білорусі розширили сферу застосування внутрішніх військ, а також деякі їхні повноваження.

Джерело: "Интерфакс", Reform.by

Деталі: Поправки до законів з питань діяльності внутрішніх військ МВС РБ опубліковані в суботу на Національному правовому інтернет-порталі.

Зокрема, білоруські внутрішні війська тепер можуть залучатися до охорони державного кордону та територіальної оборони.

"При виникненні обставин, що становлять загрозу безпеці громадян, діяльності організацій та громадському порядку, а також на користь оборони Республіки Білорусь внутрішні війська можуть залучатися до виконання інших завдань відповідно до цього закону та інших актів законодавства", - наголошується в законі.

Розширюються заходи захисту бійців внутрішніх військ та членів їхніх сімей, до яких може бути застосований держзахист. Також забороняється поширення інформації про дислокацію та пересування внутрішніх військ.

Документом також змінено умови застосування військовослужбовцями ВВ зброї. Якщо раніше формулювання передбачало, що зброя може застосовуватися "з метою виконання покладених на них завдань у разі, якщо інші способи та засоби у забезпеченні їх виконання виявилися неефективними", то тепер з неї слова "у разі, якщо інші способи та засоби у забезпеченні їх виконання виявилися неефективними" виключені.

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Таким чином, відповідно до закону військовослужбовці ВР мають право застосовувати зброю "з метою виконання покладених на них завдань".

Випадки застосування зброї доповнено новою обставиною. Зброю можна застосовувати щодо того, хто "намагається незаконно проникнути на територію (покинути територію) об'єкта, що охороняється внутрішніми військами, або втекти після такої спроби, якщо цю спробу неможливо припинити в інший спосіб".

Також змінено умову для застосування зброї щодо "жінок, осіб з явними ознаками інвалідності, неповнолітніх, коли їх вік є очевидним або відомим". Закон забороняє застосовувати зброю щодо них.

При цьому, якщо раніше виняток робився для випадків, коли вони скоюють збройний чи груповий напад на "військовослужбовців внутрішніх військ та (або) співробітників органів внутрішніх справ, інших громадян", то тепер використовується більш загальне формулювання: "за винятком випадків скоєння зазначеними особами озброєного або групового нападу чи інших дій, що загрожують життю чи здоров'ю громадян".