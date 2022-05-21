В Беларуси внутренние войска будут привлекаться для охраны границы

В Беларуси расширили сферу применения внутренних войск, а также некоторые их полномочия.

Источник: "Интерфакс", Reform.by

Детали: Поправки законов по вопросам деятельности внутренних войск МВД РБ опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, белорусские внутренние войска теперь могут привлекаться к охране государственной границы и территориальной обороне.

"При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу безопасности граждан, деятельности организаций и общественному порядку, а также в интересах обороны Республики Беларусь внутренние войска могут привлекаться к выполнению других задач в соответствии с настоящим законом и иными актами законодательства", - отмечается в законе.

Расширяются меры защиты бойцов внутренних войск и членов их семей, к которым может быть применена госзащита. Также запрещается распространение информации о дислокации и передвижениях внутренних войск.

Документом также изменены условия применения военнослужащими ВВ оружия. Если раньше формулировка предполагала, что оружие может применяться "в целях выполнения возложенных на них задач в случае, если другие способы и средства в обеспечении их выполнения оказались неэффективными", то теперь из нее слова "в случае, если другие способы и средства в обеспечении их выполнения оказались неэффективными" исключены.

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Таким образом, в соответствии с законом военнослужащие ВВ имеют право применять оружие "в целях выполнения возложенных на них задач".

Случаи применения оружия дополнены новым обстоятельством. Оружие можно применять в отношении "пытающегося незаконно проникнуть на территорию (покинуть территорию) охраняемого внутренними войсками объекта или скрыться после такой попытки, если эту попытку невозможно пресечь иным способом".

Также изменено условие для применения оружия в отношении "женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен". Закон запрещает применять оружие в отношении них.

При этом, если раньше исключение делалось для случаев, когда они совершают вооруженное или групповое нападение на "военнослужащих внутренних войск и (или) сотрудников органов внутренних дел, иных граждан", то теперь используется более общая формулировка: "за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью граждан".