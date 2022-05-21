На Харківщині ексгумували тіла 6 російських військових, включно з Герасимовим

У Золочівському районі Харківської області співробітники поліції ексгумували тіла 6 російських військовослужбовців для їх передачі відповідно до міжнародних процедур.

Джерело: заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов

Пряма мова: "Захоронення російських солдат у Золочівському районі. До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили – для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур.

Росіяни не зацікавлені забирати вбитих. Усього було знайдено 6 трупів, у форменному одязі ЗС РФ, один з них – підполковник Герасимов В.С.".

Деталі: Болвінов також повідомив, що це місцеві жителі поховали росіян, мовляв це "по православному".

Нагадаємо: 7 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що українські захисники ліквідували під Харковом російського генерал-майора Віталія Герасимова. Щоправда, він по батькові нібито Петрович.

Більш відомим є начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Він по батькові Васильович.